«Oferecer um ano de contrato ao Miguel Oliveira é até um pouco ofensivo»

Simon Crafar é um dos comentadores mais respeitados no universo do MotoGP e este sábado, à margem do Grande Prémio da Tailândia, deixou bem expressa a sua opinião sobre a situação de Miguel Oliveira e a possível ida para a Honda. Ora, na ótica do comentador do campeonato, o português é o piloto ideal para substituir Marc Márquez na equipa nipónica, mas nunca com um contrato de um ano, como se especulou que teria sido a oferta apresentada. Crafar vai mais longe e diz que essa mesma proposta, a ter efetivamente sido colocada em cima da mesa, devia ser entendida pelo português quase como uma ofensa."Ele está numa posição privilegiada. Quando olhas para todos os que têm contrato, poucos saltariam para um acordo com uma moto menos competitiva por apenas um ano. Vais ter o trabalho todo por apenas um ano e depois sais? Alguém como o Miguel quer resolver os problemas e ter alguns anos para construir e desfrutar do progresso feito. Os únicos nomes que me surgem na cabeça são o total oposto: um jovem como o Fabio di Giannantonio, que não tem outro lugar e quer ficar na categoria; ou alguém como o Aleix Espargaró, que já provou o que pode fazer e ajudou a Aprilia a desenvolver a sua moto. Está no outro lado da carreira e por um ano bem pago pode desenvolver a moto, algo que sabemos que pode fazer. Mas é tudo especulação", explicou.Crafar continua e volta-se em específico para o nome do português. "Um piloto como o Miguel, não podes esperar que aceite se for isso que realmente têm para oferecer. O Miguel está numa fase na qual pode fazer coisas muito boas numa moto muito boa. Tem de provar isso e quer ganhar. Voltando à Honda, não consigo acreditar que eles tenham oferecido isso a um piloto com o estatuto e na fase de carreira em que está o Miguel. É até um pouco ofensivo, se foi isso que aconteceu. Podíamos esperar isso para o Di Giannantonio ou o Aleix, não para alguém como o Miguel", acrescentou o comentador.A Honda, como se sabe, ainda não anunciou o nome do segundo piloto para 2024, tendo por agora o já referido Fabio di Giannantonio como candidato principal. Miguel Oliveira era visto como o nome mais forte, mas Razlan Razali, o chefe da CryptoDATA RNF, já garantiu que o português não vai a lado nenhum...