Oficial: Honda anuncia saída de Marc Márquez

GRACIAS por este gran viaje @hrc_motogp. ?? 11 años juntos.



????????



Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación… pic.twitter.com/6rYLNfQrC2 — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 4, 2023

A Honda anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com Marc Márquez e o que piloto espanhol vai deixar a equipa no final deste ano. O antigo campeão do Mundo tenha contrato com a formação nipónica até 2024."A Honda Racing Corporation e Marc Márquez decidiram por mútuo acordo terminar prematuramente o contrato de quatro anos já no final de 2023", pode ler-se no comunicado. "As duas partes consideraram que seria melhor continuarem por diferentes caminhos."Confirmaram-se, assim, os rumores que davam como certo o fim da ligação de Márquez à Honda, ao fim de 11 anos e da conquista de 6 títulos mundiais de MotoGP. O futuro do piloto pode passar agora pela Ducati Gresini.E quem vai ocupar o lugar de Márquez na Honda? Conformeconta, a revista 'Speedweek' avança que Miguel Oliveira - atualmente na RNF Aprilia -, foi um dos pilotos do paddock contactados pela equipa nipónica. O português tem mais um ano de contrato com a equipa italiana.