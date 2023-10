Oficial: Marc Márquez já tem equipa para 2024

Marc Márquez vai correr na Gresini Ducati em 2024. Pouco mais de uma semana depois de ter sido anunciado o- Miguel Oliveira já foi apontado à equipa japonesa -, o espanhol foi esta quinta-feira oficializado pela equipa italiana, onde vai competir ao lado do irmão, Alex Márquez. Fabio Di Giannantonio está de saída da Gresini.O piloto, oito vezes campeão mundial, seis delas na categoria rainha, já falou sobre a nova equipa. "Estou encantado com este desafio. Não foi uma decisão fácil porque pressupunha uma grande mudança, em todos os aspetos. Mas às vezes na vida é preciso sairmos da nossa zona de conforto e colocarmo-nos à prova, para continuarmos a crescer", explicou o espanhol, citado pela nova equipa."No que diz respeito à moto, sei que terei de adaptar muitas coisas ao meu estilo de pilotagem e que não será fácil. Mas estou convencido que a Gresini vai ajudar-me muito. Não vejo a hora de conhecer a equipa e de começar a trabalhar com eles", acrescentou Marc Márquez, que vai terminar a temporada de 2023 com a Honda, mas deverá tomar o primeiro contacto com a nova moto nos testes de 28 de novembro.Nadia Padovani, a dona da equipa e viúva do antigo piloto, Fausto Gresini, mostrou-se feliz com a contratação. "É um momento histórico para a Gresini Racing. O facto de o Marc ter escolhido correr connosco na próxima temporada é absolutamente fantástico e estou muito feliz por o poder oficializar."