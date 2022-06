Pai de Jorge Lorenzo defende Miguel Oliveira: «Por poucos habitantes que Portugal tenha...»

Chicho Lorenzo, pai de Jorge Lorenzo, garantiu que não entende a troca de Miguel Oliveira por Jack Miller na KTM até porque conhece o português desde criança e sabe aquilo que o almadense oferece."Se compararmos os dois pilotos e o seu palmarés, o Miguel é alguém metódico, que gosta das coisas nos seus sítios. É normal que a relação, ao longo dos tempos, tenha vindo a deteriorar-se e haja uma energia negativa por vezes [entre o piloto e a marca]", começou por referir Chicho no podcast do canal de Youtube 'Motogepeando'.O pai do antigo piloto espanhol e habitual comentador de MotoGP deixou claro que "não se pode perder a oportunidade de ficar sem um piloto no Mundial com um palmarés assim". "Esta seria uma decisão errada porque por poucos habitantes que Portugal tenha e que não seja um país forte economicamente para ter um piloto [no MotoGP]... Veja-se a Suíça e quantos pilotos teve no campeonato. Não pode deixar escapar Miguel Oliveira, não se pode. É um piloto com currículo e que nunca perde a cabeça em pista. Ele é um cavalheiro e um lutador, merece ficar no MotoGP", vincou.Aos 27 anos, Miguel Oliveira "não tem nada a provar". "O mais importante é o currículo que ele tem. É uma aposta segura. Vice-Campeão de Moto3 e Moto2, com quatro vitórias no MotoGP, uma delas à chuva numa KTM. Portanto, cuidado... Ele é um valor seguro para qualquer equipa. É um bom segundo piloto para uma equipa de fábrica ou alguém para desenvolver uma mota. Encaixaria na Aprilia perfeitamente tal como na Ducati. Como disse há dias, há que meter pilotos nacionais a rodar em alguns lugares e onde os italianos têm de entrar", sustentou ainda Chicho.