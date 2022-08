Pai de Miguel Oliveira confiante: «Acreditamos que a Aprilia pode ser vencedora nas suas mãos»

Antes de Miguel Oliveira falar sobre a sua mudança para a Aprilia e aquilo que deixou para trás na KTM, o seu pai e agente fez um ponto de situação em conferência de imprensa, deixando claro que a mudança para a GASGAS nunca esteve em cima da mesa."Foi um contrato assinado recentemente, após meses de negociação. Não foi fácil porque tínhamos acertado com a KTM que queríamos estar com eles no futuro, mas algo mudou no seio da equipa. Foi-lhe oferecida a equipa GASGAS, algo que ele obviamente não aceitou e tivemos de procurar uma nova equipa. Esta moto tem-se revelado vencedora, que se enquadra no estilo de pilotagem do Miguel. Acreditamos que no futuro poderá ser mota vencedora nas mãos do Miguel e que esse sucesso chegará o mais rapidamente possível - mais breve do que eventualmente imaginamos. O Miguel ainda não pode falar deste contrato - ainda -, por isso é que eu estou aqui a anunciar esta mudança para a Aprilia. Só poderá falar a partir de Valência, quando testar a Aprilia", disse Paulo Oliveira.Na mesma conferência de imprensa, Paulo Oliveira revelou ainda que o contrato será válido por duas temporadas e que neste mesmo acordo está previsto que o português tenha "estatuto de piloto oficial". "Embora esteja numa equipa satélite, terá uma equipa oficial. A moto é a que vai terminar em Valência, mas todos os upgrades que sejam testados na fábrica virão para a moto do Miguel".