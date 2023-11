Patrão da Aprilia e a época inconsistente de Miguel Oliveira: «É uma mistura de vários fatores...»

A temporada 2023 ainda tem mais uma ronda em Valência, mas Massimo Rivola este domingo já fez uma espécie de balanço do que foi o ano da Aprilia. E sobre Miguel Oliveira deixou alguns apontamentos curiosos, dando a sua visão sobre aquilo que, no seu entender, impediu o piloto português de mostrar o potencial que todos lhe apontam."Acredito que seja uma mistura de vários fatores, entre a sua vida pessoal, o nascimento do seu filho Pedro, os rumores de transferências e a situação física. Uma combinação de coisas que causa a perda de alguma confiança, o que faz com que perca meio segundo e umas três ou quatro filas na grelha", analisou o patrão da equipa italiana, em declarações à Sky MotoGP transalpina.