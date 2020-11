Patrão da KTM garante: «Vencer em Portimão? É para isso que cá estamos!»

Homem forte da KTM, Stefan Pierer não duvidou esta manhã em fazer uma visita à garagem de Miguel Oliveira após a terceira sessão de treinos para o Grande Prémio de Portugal, onde o piloto português fez o segundo melhor tempo e, por isso, avançou para a Q2. Um registou que deixou o CEO da KTM Industries AG bastante satisfeito e com vontade para mais.





"É um dia especial, corre em casa e está muito forte", começou por dizer Pierer, antes de lançar uma certeza. A KTM está ali para vencer. "Absolutamente, é por isso que cá estamos!"Olhando à evolução e aos objetivos, o homem forte da KTM assume estar surpreendido pela forma como os resultados apareceram."Tínhamos um plano de cinco anos, vamos no quarto e está tudo a acontecer mais rápido do que esperávamos. Temos duas vitórias, vários pódios. Aqui o objetivo será esse. [Para 2021, com Miguel Oliveira e Brad Binder] será a equipa perfeita. Conhecem-se desde o Moto3, são amigos e sei que mostrarão resultados no próximo ano", concluiu, em declarações à SportTV.