Patrão da KTM tece rasgados elogios a Miguel Oliveira: «Parabéns Portugal, têm um grande piloto»

O patrão da KTM teceu rasgados elogios a Miguel Oliveira, que fez na Áustria a melhor corrida do ano ao terminar em 8.º"Foi uma corrida fantástica do Miguel. Se olharem para o ritmo dos primeiros, nós estamos lá. O próximo passo é tentar uma melhor posição na qualificação e ficar por lá. O arranque não foi fantástico, mas ele mostrou muita calma e determinação; está de parabéns. E parabéns também para Portugal, vocês têm um grande piloto", disse Hervé Poncharal, aos microfones da SportTV.O piloto português, que partiu da 13.ª posição, terminou a corrida caseira da KTM a 16,202 segundos do vencedor, o italiano Andrea Dovisiozo (Ducati), que bateu o espanhol Marc Márquez (Honda) na última volta, dando a quarta vitória consecutiva à marca italiana no circuito austríaco.Com este resultado, o piloto português ascendeu à 15.ª posição do campeonato, com 26 pontos, contra os 230 do líder Márquez.