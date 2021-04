Patrão da Tech3 não esquece Miguel Oliveira: «Não digam a ninguém mas temos saudades dele»

Hervé Poncharal, patrão da Red Bull KTM Tech3, não esquece Miguel Oliveira, o piloto que conquistou os melhores resultados de sempre da equipa na época passada. O português mudou-se para a KTM 'mãe' e deixou saudades.





"Nós não ganhámos aqui, o Miguel é que ganhou. Ajudámo-lo a vencer, mas ele é que fez grande parte do trabalho", começou por recordar Poncharal, em declarações à SportTV."Sempre tive muitos amigos em Portugal, é sempre um prazer estar aqui. Descobrimos algo incrível em Portimão, esta é talvez a pista mais emocionante do circuito, e não digo isto para ser simpático, é mesmo o que penso. No ano passado foi um conto de fadas, já o disse muitas vezes. Fiquei muito orgulhoso pelo Miguel e pelos fãs de MotoGP em Portugal", acrescentou.Poncharal lamenta não poder contar com o português, mas entende que Oliveira deu o passo que tinha que dar. "Não digam a ninguém, até porque temos de trabalhar num bom ambiente, mas temos muitas saudades do Miguel. Tivemos dois anos muito bons juntos. Tenho saudades dele, mas sei que era um passo que ele tinha de dar. Ser piloto de fábrica da KTM é importante e temos de pensar nele, desejar-lhe o melhor", frisou o francês.