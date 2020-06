Patrão de Miguel Oliveira diz que o português "está na melhor forma de sempre"

O francês Hervé Poncharal, patrão da equipa Tech3 da KTM pela qual corre o português Miguel Oliveira, acredita que o piloto luso "está na melhor forma de sempre", disse esta quarta-feira à Agência Lusa.

Falando após os dois dias de testes privados realizados na terça e quarta-feira no circuito italiano de Misano, Hervé Poncharal fez um balanço "muito positivo" do trabalho realizado, até porque o piloto de Almada terminou o dia como o mais rápido da jornada.

"Estamos muito contentes. A KTM evoluiu bastante a mota este ano e vamos ver o Miguel a lutar por boas posições", disse o responsável francês.

O dono da Tech3 diz mesmo que o piloto luso "está no topo de forma" e que "nunca esteve tão rápido" como nestes dias.

Por isso, mostra-se "otimista" para a época de 2020, que vai começar em 19 de julho, em Jerez de la Frontera, em Espanha, depois de quatro meses de paragem devido à covid-19.

"Foi muito bom termos podido voltar a andar de mota e termos reunido toda a gente, pilotos, técnicos, engenheiros", frisou Poncharal.

Questionado sobre o ambiente vivido no paddock e o receio provocado pelo novo coronavírus, Hervé Poncharal diz que "já chega de falar da covid-19". "Passámos os últimos quatro meses a falar da doença. Sou dono de equipa, não sou médico, já chega de falar disso", concluiu.

Recorde-se que estes foram testes privados em que não participaram as equipas da Yamaha e da Honda e em que a Ducati fez alinhar os seus pilotos de Superbikes, Scott Redding e Chaz Davies, e o piloto de testes Michele Pirro. A Suzuki alinhou com o piloto de testes Sylvain Guintoli e a Aprilia com os dois titulares, Aleix Espargaró e Bradley Smith, mais o piloto de testes Lorenzo Salvadori.

Miguel Oliveira foi um dos quatro titulares da KTM a marcar presença, juntamente com Iker Lecuona, também da Tech3, e Pol Espargaró e Brad Binder, da equipa oficial.

O piloto português vai cumprir em 2020 a segunda temporada em MotoGP, a classe rainha do Mundial de velocidade de motociclismo, depois de ter sido 17.º classificado em 2019, com um total de 33 pontos.