Patrão de Miguel Oliveira sugere Mundial apenas com provas na Europa

Pit Beirer, diretor da KTM, sugere um Campeonato do Mundo com apenas dez Grandes Prémios, disputados apenas na Europa. É esta a solução encontrada pelo dirigente da equipa austríaca para amenizar o impacto da pandemia de Covid-19 no desporto motorizado. "Se conseguíssemos fazer dez corridas em cada categoria, poderíamos compensar de alguma forma os nossos patrocinadores e adeptos, além de encontrar um campeão mundial", explicou à 'Speedweek'.





O patrão da equipa de Miguel Oliveira entende que será melhor do que não competir e pede a compreensão dos governos europeus. "Se conseguirmos fazer oito ou dez Grandes Prémios na Europa já será bom. Seria melhor do que não competir. Mas, primeiro, os países têm de abrir as suas fronteiras. Depois, os espectadores devem poder assistir às provas. Por isso, penso que irá demorar", considerou.Por agora, o objetivo passa por afinar as motas, pois Beirer acredita que será possível correr na segunda metade de 2020.