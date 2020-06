Patrões da KTM elogiam evolução de Miguel Oliveira e esperam grandes resultados em 2021

Confirmada que está a subida de Miguel Oliveira para a equipa oficial da KTM - a Red Bull KTM Factory Racing -, Pit Beirer e Mike Leitner não deixaram de tecer rasgados elogios ao piloto português, confiando nele (juntamente a Brad Binder) a missão de fazer em 2021 o projeto da marca austríaca chegar a um outro patamar.





"Fico muito contente por ter quatro pilotos cheios de vontade juntos no nosso programa de MotoGP. O Brad e o Miguel têm uma relação de trabalho produtiva e mostraram o seu talento e vontade de triunfar ao longo de todas as suas etapas no Mundial. Acreditamos que têm a determinação necessária para levar o nosso projeto do MotoGP em frente", declarou Pit Beirer, diretor desportivo da marca.Quanto a Mike Leitner, o diretor desportivo da Red Bull KTM Factory Racing, os elogios também são evidentes. "Teremos dois pilotos muito talentosos na equipa oficial da KTM para 2021 e já vimos em Moto2 e Moto3 aquilo que são capazes de fazer. É fantástico termos sido capazes de os fazer evoluir ao longo de todas as categorias até ao MotoGP. O Miguel já deu uns primeiros passos positivos na categoria e esteve tão bem no Red Bull Ring no ano passado... Teve azar com a queda em Silverstone, que o deixou lesionado no ombro para o resto da temporada. Esperamos que faça um bom campeonato este ano e que esteja ainda mais preparado para mudar o chip em 2021", declarou, assegurando depois estar "muito confiante com o elenco para 2021".