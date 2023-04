Penalização a Marc Márquez após choque com Miguel Oliveira fica suspensa até decisão final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tribunal de Recurso da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciou esta quinta-feira que a penalização aplicada ao espanhol Marc Márquez (Honda), por ter provocado o acidente com Miguel Oliveira (Aprilia) no GP de Portugal, fica suspensa até uma decisão final.

A decisão surge na sequência do recurso submetido pela equipa Honda, que considerou irregular a alteração da decisão inicial dos comissários desportivos da prova portuguesa.

O texto inicial da sanção indicava que a dupla longa volta imposta ao espanhol teria de ser cumprida na prova seguinte ao GP de Portugal, que se disputou na Argentina. Contudo, quando se tornou público que Márquez iria estar ausenta da prova sul-americana devido à lesão contraída no choque com Miguel Oliveira, os comissários alteraram o texto da sanção, passando a indicar que teria de ser cumprida na prova seguinte em que Márquez participasse.

Por não concordar com essa alteração, a equipa do piloto espanhol recorreu da decisão para o Tribunal de Recurso da FIM, que tem agora o processo. Numa nota de seis páginas divulgada esta quinta-feira, a FIM indica que a penalização fica suspensa até uma decisão final, que será tomada "em devido tempo", para que não se crie uma "situação irreparável" no caso de a razão vir a ser dada a Márquez.

O piloto da Honda, oito vezes campeão do mundo, vai falhar também a terceira prova da temporada, o GP das Américas, que este fim de semana se disputa em Austin (EUA), devido à fratura no polegar direito. Já Miguel Oliveira, que também esteve ausente do GP da Argentina devido à lesão nos tendões da perna direita provocada pelo embate da Honda de Márquez, teve hoje autorização médica para competir nos EUA.

O italiano Marco Bezzecchi (Ducati) chega a esta terceira ronda da temporada na liderança do campeonato, com 50 pontos.