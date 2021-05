Piloto luso-suíço evacuado de helicóptero após aparatoso acidente em Moto3

O luso-suíço Jason Dupasquier (Prüstel) sofreu este sábado um aparatoso acidente durante a qualificação de Moto3 do Grande Prémio de Itália. O piloto de 19 anos teve de ser evacuado do circuito de Mugella de helicóptero, depois de vários minutos a ser socorrido em pista.





De acordo com as informações adiantadas pelo página oficial do MotoGP, no Twitter, Jeremy Alcoba e Ayumu Sasaki - os dois pilotos que se envolveram no incidente com o luso-suíço, à saída da curva 9 -, encontram-se "OK", com Jason Dupasquier a acabar por ser transportado para uma unidade hospital em Florença. Não há informações oficiais sobre o seu estado de saúde.