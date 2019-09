Pol Espargaró cai, sofre fratura e falha o GP Aragão

O espanhol Pol Espargaró, piloto oficial da KTM, sofreu uma aparatosa queda na 4.ª sessão de treinos livres do GP Aragão e não vai poder participar na corrida de MotoGP amanhã. O piloto sofreu uma fratura no pulso esquerdo, segundo contou o diretor médico do MotoGP, citado pela imprensa espanhola."O Pol está bem. Tem uma fratura do rádio distal [pulso], o osso não parece deslocado mas temos de fazer uma radiografia. Veremos o que dá. Não me parece uma grande fratura, mas a lesão está lá. A dúvida é saber se requer cirurgia", disse Ángel Charte.Pol Espargaró foi retirado da pista de maca e posteriormente transportado de ambulância ao centro médico do circuito, depois e cair na curva 9. O irmão, Aleix Espargaró, foi visitá-lo no final da sessão.