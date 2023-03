Pol Espargaró partilha foto no hospital e garante: «Voltarei em breve e mais forte»

View this post on Instagram A post shared by Pol Espargaro´ (@polespargaro)

Pol Espargaró tranquilizou esta terça-feira os seus fãs nas redes sociais, com a partilha de uma foto na qual surge ainda na cama do hospital onde está internado e com uma mensagem otimista para o futuro."Obrigado a todos pelo carinho. Vou voltar em breve e mais forte", escreveu o espanhol da GASGAS, que na sexta-feira, durante um dos treinos livres para o Grande Prémio de Portugal, sofreu uma violenta queda que o afastou não só da corrida como obrigará um período de baixa alargado - não não há previsão de tempo, mas as lesões sofridas (uma contusão pulmonar, fratura na mandíbula e fratura em uma vértebra dorsal) assim o apontam.