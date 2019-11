Poncharal e a lesão de Miguel Oliveira: «Ele estava em sofrimento»

Hervé Poncharal, o team manager da Red Bull KTM Tech3, elogiou Miguel Oliveira este domingo na Malásia. O piloto português vai ser submetido a cirurgia ao ombro, durante o dia de hoje, e Poncharal não deixou de destacar a sua atitude. O responsável da equipa assegurou ainda que o piloto estará de volta dentro de dois meses."O Miguel vai ser hoje operado na Europa ao ombro direito, lesionado em Silverstone após uma queda. Esperamos que corra tudo bem. Esta foi de longe a melhor solução e sabemos que ele estará totalmente recuperado no máximo dentro de dois meses, por isso vai falhar o GP Valência. Mas estará absolutamente apto para os primeiros testes em Sepang, que são um grande objetivo", frisou o francês, em declarações reproduzidas no site da equipa.E prosseguiu: "Gostaria de lhe agradecer porque desde Silverstone que ele está a competir com muitas dores e nunca desistiu. O Miguel não queria que se falasse muito disso, mas eu sei que ele estava em sofrimento. Sei que o problema o limitava, mas o Miguel é um cavalheiro, um verdadeiro piloto de MotoGP. A época de estreia não foi fácil, mas ele mostrou velocidade e grande compromisso. Esperamos, por isso, vê-lo em cima da moto na sua melhor forma físca."