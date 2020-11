Poncharal elogia Miguel Oliveira: «Uma performance impecável que merece todo o reconhecimento»

Apesar de estar naturalmente satisfeito pela pole position atingida por Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal, Hervé Poncharal colocou alguma água na fervura na hora de abordar o feito do português, ao lembrar que apenas está feito metade do trabalho. Ainda assim, essa 'meia tarefa' foi feita de uma forma impecável, conforme o francês elogiou.





"Este cenário é fantástico, pois tal como disse ontem sentíamos a pressão de o Miguel ter de lidar com o facto de ser um herói em Portugal. É a primeira vez que têm um piloto no MotoGP e todos os seus compatriotas esperavam uma grande qualificação. Mas a verdade é que a tarefa era difícil por causa do facto de os tempos serem todos muito próximos. Demos tudo e atingimos o objetivo. Estou tão orgulhoso por ele, pela equipa e pela KTM. Mas temos de ter em conta que apenas fizemos metade do trabalho. O Miguel atingiu a sua primeira pole, numa performance impecável, que merece todo o reconhecimento. Agora vamos concentrar-nos no domingo, porque amanhã acontece o mais importante, a corrida", disse o francês, chefe da equipa Red Bull KTM Tech 3, à ServusTV.