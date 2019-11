Queda violenta para Márquez e 'pole' para Quartararo na Malásia

O espanhol Marc Márquez (Honda) sofreu este sábado uma queda no final da qualificação para o Grande Prémio da Malásia de MotoGP, quando seguia o francês Fabio Quartararo (Yamaha), autor da 'pole' com novo recorde do circuito de Sepang.Márquez foi 'cuspido' da sua Honda na curva 2 do circuito malaio, onde domingo se disputa a 18.ª e penúltima prova da temporada, sem o português Miguel Oliveira, que renunciou devido a lesão.Fabio Quartararo fez o melhor tempo em 1.58,303 minutos, um novo recorde em fim de semana de corridas. Com a queda, Márquez não foi além da 11.ª da grelha.Com 17 provas já disputadas, Marc Márquez é o virtual campeão.