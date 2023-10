Quem sucede a Márquez na Honda? Miguel Oliveira e Di Giannantonio escondem o jogo

O lugar que Marc Márquez vai deixar vago na Honda em 2024 continua a dar que falar no paddock do MotoGP, que por estes dias está concentrado na Tailândia. Além de Miguel Oliveira surge também agora o nome do italiano Fabio di Giannantonio como candidato à muito apetecível vaga que inesperadamente surgiu na equipa japonesa. Mas a verdade é que nem um nem outro abrem muito o jogo sobre a possibilidade de passarem a vestir as cores da Honda na próxima época.Ao português da RNF Aprilia perguntaram se há novidades no que diz respeito a uma possível saída para outra equipa, mas a resposta foi lacónica: "Não, não há muito mais". E quando quiseram saber se está em conversações com a Honda, Oliveira disse apenas: "Não, não estamos."Di Giannantonio, que perdeu o seu lugar na Gresini Ducati em 2024 precisamente para Marc Márquez, também foi apontado à Honda, mas o italiano garante igualmente não haver novidades relativamente ao seu futuro: "Honestamente, neste momento não temos nenhuma novidade." Poderá haver nas próximas semanas? "Penso que sim. Nas próximas duas semanas saberemos algo mais."Recorde-se que Miguel Oliveira - que tem mais um ano de contrato com a RNF Aprilia - chegou a admitir contactos com a Honda. Mas foi entretanto noticiado que as negociações teriam emperrado por o piloto querer um vínculo de três anos, quando a equipa lhe oferecia apenas um. Estarão as negociações definitivamente encerradas? O segredo é a alma do negócio e Oliveira não adiantou mais pormenores...