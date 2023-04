Raúl Fernández: «Foi uma corrida de 'sprint' louca»

Raúl Fernández, neste momento o único piloto da RNF a correr em pista depois de Miguel Oliveira se ter lesionado no acidente sofrido no Grande Prémio de Portugal, mostrou-se satisfeito com o desempenho da moto na corrida de 'sprint' - apesar de ter terminado em 14.º, a mais de 7 segundos para o vencedor, o sul-africano Brad Binder (KTM).

"Foi uma corrida de 'sprint' louca. Honestamente, não sei porquê, mas hoje de manhã sentia-me super bem. Desfrutei imenso estar em cima da moto. Na FP3 e na qualificação fui super rápido e apenas diverti-me. Ontem, estive a trabalhar imenso com a minha equipa e também com os rapazes da Aprilia para tentar compreender melhor a minha moto. Sinto que hoje demos um grande passo", começou por dizer o piloto espanhol, lamentando o arranque na prova deste sábado e a falta de aderência que teve em comparação com Zarco (13.º).

"Infelizmente, perdi tudo logo no arranque da corrida de 'sprint'. Depois, fiquei atrás do Zarco e foi simplesmente impossível de ultrapassá-lo. No Moto GP, a distância entre todos é tão curta, é incrível. Tentei ultrapassá-lo umas três ou quatro vezes, mas foi impossível. Ele tinha muita aderência à saída das curvas, conseguia sempre uns bons metros de vantagem, que no final não consegui recuperar. Ainda assim, continuo contente e satisfeito porque gostei de pilotar a moto. Consigo entendê-la melhor, mas há pequenas coisas que ainda tenho de aprender. Assim que conseguir entender melhor o arranque e a questão da aderência, sinto que poderemos dar outro passo", disse, em declarações citadas pela assessoria da RNF.