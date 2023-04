Raúl Fernández: «Temos um bom motor e velocidade, mas em alguns sítios não temos aderência»

Raúl Fernández foi este domingo o único piloto que a CryptoDATA RNF MotoGP Team teve em pista no Grande Prémio da Argentina, tal como aconteceu durante todo o fim de semana, fruto da ausência por lesão do português Miguel Oliveira. O piloto espanhol, de 22 anos, foi 14.º classificado e a segunda melhor Aprilia em prova, apenas atrás de Maverick Viñales (12.º).No final da corrida no Autódromo Termas de Río Hondo, Raúl Fernández revelou sentir uma espécie de misto de emoções sempre que opina sobre a RS-GP. "Foi um dia difícil. Estou contente porque no final estava a lutar com os rapazes da equipa de fábrica, mas ao mesmo tempo estou frustrado porque estava nas últimas posições. Éramos três pilotos da Aprilia, todos com estilos e configurações diferentes, mas todos com os mesmos resultados. Eu penso que a nossa moto é competitiva e estou feliz com a RS-GP, mas há momentos em que as características da moto são um pouco agressivas e isso é algo que eu tenho de conseguir perceber ainda e aprender", começou por dizer o piloto espanhol, em declarações citadas pela assessoria de imprensa da CryptoDATA RNF MotoGP Team.E prosseguiu: "Tive um bom início, depois tive muito perto de bater quando o Brad Binder me tocou e perdi um pouco o chão. Mas consegui regressar, apesar de ser um pouco impossível de ultrapassar. Temos um bom motor e velocidade, mas em alguns sítios não temos aderência. Gosto de trabalhar com a Aprilia e tenho a certeza que iremos trabalhar juntos para melhorarmos."