Razlan Razali critica Marc Marquéz: «Alguém se esqueceu que isto não era um sprint»

Visivelmente desagradado com a situação que ditou o abandono de Miguel Oliveira do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o chefe da Cryptodata RNF Motogp deixou duras críticas a Marc Márquez pela sua ação nesse momento. À SportTV, Razlan Razali deu ainda boas notícias em relação ao estado clínico do português.

"Eram 26 voltas, acho que alguém se esqueceu que isto não era uma corrida sprint. É duro aceitar, vamos ver o que aconteceu. O Marc veio à nossa boxe, disse que teve um problema, mas temos de ver isso. Não foi a melhor forma de acabar este Grande Prémio. Pelo que sei, não tem nenhum osso partido. Agora é recuperar o mais rápido possível para a Argentina", disse o malaio, em declarações à SportTV.