Razlan Razali e a confusão na RNF Aprilia: «Para os tipos da CryptoDATA é mais negócio»

Razlan Razali garantiu esta segunda-feira a um seleto grupo de jornalistas que saiu pelo seu próprio pé da CryptoDATA RNF Aprilia, a equipa de Miguel Oliveira que viu a Dorna cancelar o seu contrato de participação no Mundial do próximo ano.O comunicado que a equipa fez no sábado dava a entender que Razali tinha sido despedido, mas o malaio nega veementemente esse facto. E depois comentou a decisão da Dorna de deixar a equipa fora do paddock no próximo ano. "Diria que para uma equipa estar onde está hoje, e para a Dorna dizer tais coisas, há definitivamente um problema. E só a Dorna pode fazer o que está a fazer para garantir a credibilidade do desporto, da imagem, para que o MotoGP não seja perturbado de forma alguma", explicou, citado pelo site 'Autosport.com'."Acho que ao longo dos anos a visão do que queremos da equipa mudou. Como muitas pessoas neste paddock, somos muito apaixonados por este desporto. Acredito que sou antes de mais um desportista, somos uma equipa desportiva. Viajamos pelo mundo, fazemos o melhor que podemos com os nossos pilotos para sermos competitivos e tentar vencer. Sim, há o elemento comercial nisto, as contas têm que ser pagas. Precisamos de parceiros, de patrocinadores. Mas isso é secundário para nós. Para os tipos da CryptoDATA é mais sobre o negócio. E foi aí que as coisas se complicaram e chegámos a esta situação", prosseguiu.Depois, deixou uma garantia: "Para que conste, na verdade renunciei ao cargo de diretor da RNF Racing, não fui removido ou despedido. Ainda ontem deixei oficialmente o cargo de chefe da equipa. Não vou entrar em detalhes sobre o que realmente aconteceu, mas neste mundo em que vivemos, é tudo uma questão de respeito, de profissionalismo, de fazer a coisa certa."