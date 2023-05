Razlan Razali e um possível regresso em Mugello: «Não estamos tão confiantes com o Miguel Oliveira»

Razlan Razali não revelou boas notícias sobre a possibilidade de Miguel Oliveira voltar a competir no Grande Prémio de Itália, em MotoGP. Para o chefe da Cryptodata RNF Motogp Team, ainda é precoce ver o português em Scarperia e San Piero, a 11 de junho."Esperamos que o Raúl [Fernández] volte a pilotar em Mugello. Não estamos tão confiantes com o Miguel", assumiu Razali citado pela 'Speedweek'.Recorde-se que o 'Falcão', depois de ter sido abalroado por Marc Márquez em Portimão, ficou também fora de corrida em Espanha após um acidente com Fabio Quartararo. O piloto luso contraiu uma lesão no ombro esquerdo e recupera agora, já tendo falhado o GP de França.Após Itália, a MotoGP segue para a Alemanha, em Sachsenring, a 18 de junho.