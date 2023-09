Razlan Razali: «Não foi um fim de semana fácil para o Miguel, mas ele é capaz de encontrar-se»

Apesar das dificuldades sentidas por Miguel Oliveira ao longo do fim de semana, o Grande Prémio de São Marino acaba com um resultado coletivo que deixa a equipa CryptoDATA RNF bastante satisfeita. O português foi 6.º este domingo (depois de ter sido 12.º na Sprint) e Raúl Fernández fez mesmo o melhor resultado da carreira (11.º ontem e 8.º hoje), algo que tanto Razlan Razali como Wilco Zeelenberg destacam como algo positivo."É um resultado muito satisfatório por parte de ambos os nossos pilotos. Não foi um fim de semana fácil, especialmente para o Miguel, já que depois de Barcelona nunca se sentiu confortável com a moto. Mas o ponto forte dele é aquilo que ele é: é capaz de encontrar-se e estar onde deve estar. O sexto lugar é um resultado muito bom para nós", assumiu o fundador e diretor da CryptoDATA RNF.Na sua declaração, Razali também enalteceu o resultado do espanhol Raul Fernández, que com uma oitava posição assinou a sua melhor performance do ano. "Sempre dissemos que acreditamos nele, sabemos que ele pode dar-nos resultados e temos de ir passo a passo. O que ele fez hoje foi incrível. É sempre duro ultrapassar o Marc [Marquez], mas fazer oitavo é fantástico. Fechámos as rondas europeias antes de acabar em Valência. Vamos para a Índia pela primeira vez, onde de certa forma será igual para todos. Não sabemos quais as condições da pista e não temos quaisquer informações. Quem se adaptar mais rápido tem vantagem. Estamos entusiasmados. Vemo-nos na Índia!"Por parte do diretor desportivo Wilco Zeelenberg, também destacou o resultado coletivo, deixando elogios a ambos os pilotos. "Acabámos em sexto e oitavo em Misano, estamos muito felizes. Conseguir resultados fortes com ambos os pilotos é algo que signfica bastante. Subimos duas posições na tabela de equipas, o que é muito importante. O Raul teve ritmo durante todo o fim de semana e fez uma corrida da qual se pode orgulhar muito. Deu um bom passo. A sua melhor classificação tinha sido um 10.º e hoje fazer 8.º é fantástico", destacou.Em relação a Miguel Oliveira, Zeelenberg realça o arranque forte que permitiu fazer um resultado que assume ser muito bom. "O Miguel teve mais dificuldades em relação a Barcelona, mas fez um bom arranque e teve bom ritmo. Fazer sexto é um resultado muito bom para a equipa. Há algo que não nos podemos esquecer: se consegues um bom arranque e tens bom ritmo, tudo é possível. A equipa está com bom ambiente e amanhã vamos continuar no teste, porque temos coisas a fazer. Quando terminarmos, vamos para as sete rondas fora da Europa, antes de voltarmos para Valência"