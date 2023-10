Razlan Razali: «Quando começaram os rumores, tivemos uma conversa franca com o Miguel»

Parece estar finalmente tudo definido. Apesar de não estar oficialmente confirmado, o mais provável é que seja o italiano Fabio Di Giannantonio a assumir a vaga na equipa oficial da Honda para 2024, na linha de sucessão a Marc Márquez, que se mudará para a Ducati. Essa troca fecha também a porta à saída de Miguel Oliveira da Cryptodata RNF, algo que nas últimas semanas se tinha apontado como muito provável. Razlan Razali nunca falou diretamente do tema, mas tudo mudou esta sexta-feira, quando ao portal do MotoGP, em declarações citadas pelo 'Motorsport', abordou a situação de forma clara."Quando os rumores começaram, acho que em Mandalika, houve imensos artigos de todos os lados. Tivemos uma conversa franca com o Miguel no dia seguinte. Creio que a nossa posição é clara, tal como o compromisso do Miguel. Ele está connosco e agora podemos focar-nos nas corridas que faltam. Para nós, o compromisso de ambas as partes é muito claro, por isso não há nada mais sobre isso", frisou o malaio, que explicou ainda o porquê da equipa nunca se ter posicionado oficialmente sobre o tema até agora. "Não havia grande coisa que pudéssemos fazer. Quando vimos os artigos, era importante discutir entre nós primeiro, em vez de reagir imediatamente."