Recurso da Honda por causa de Márquez remetido para o Tribunal de Apelo

O colégio de Comissários de Apelo da FIM remeteu esta quinta-feira uma decisão relativa ao recurso da Honda por conta da sanção a Marc Márquez para o Tribunal de Apelo do MotoGP, de forma a que este "caso tenha uma adequada decisão".Segundo nota do MotoGP, estas situações normalmente sucedem quando para os comissários "parece impossível lidar com o caso de nenhuma forma válida". Agora, com o processo nas mãos do Tribunal de Apelo, o diretor legal da FIM irá nomear um juiz, que será o responsável por decidir qual a ação a tomar. Quanto a prazos para tal... nada se sabe.Lembre-se que Márquez foi penalizado com uma dupla 'long lap' por causa do acidente provocado em Portimão com Miguel Oliveira. Na altura, o comunicado do MotoGP referia que a sanção seria aplicada na Argentina, mas em face da ausência do espanhol nesta ronda decidiu mudar-se a redação para que a mesma fosse transferida para o próximo Grande Prémio em que participasse. A Honda não aceitou a mudança e apresentou o tal recurso que agora estará em análise.