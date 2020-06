Depois de no ano passado ter sido alvo de uma homenagem 'gravada' numa edição especial de latas, a Red Bull decidiu em 2020 voltar a assinalar a ligação a Miguel Oliveira, lançando agora um novo '4 pack' assinado pelo piloto da Red Bull KTM Tech 3, numa iniciativa que contempla ainda a realização de passatempos que valerão prémios oficiais do piloto de Almada.





Nesse sentido, a Red Bull desafia os fãs de Miguel Oliveira a acederem ao site criado para o efeito , no qual poderão participar num jogo no qual acumulam pontos consoante a sua evolução, que posteriormente darão direito a merchandising oficial da equipa Red Bull KTM Tech 3. Nessa mesma plataforma podem também deixar mensagens de apoio a Miguel Oliveira, que dentro de pouco mais de um mês estará em ação no primeiro Grande Prémio da temporada, em Jérez.