Red Bull reforça ligação a Miguel Oliveira com passatempo que premia os melhores fãs

Depois de ter lançado um passatempo no qual desafiava os fãs de Miguel Oliveira a testar as suas capacidades num jogo, que posteriormente lhes valeria pontos para trocar por produtos oficiais do piloto da Red Bull KTM Tech3, a Red Bull decidiu dar um aliciante extra ao concurso, colocando em jogo um capacete de competição da Shark autografado pelo próprio Miguel Oliveira. Para lá deste prémio principal, os restantes 9 primeiros classificados vão poder conhecer pessoalmente o piloto.



Para participarem, os fãs de Miguel Oliveira devem adquirir o novo '4 pack' criado em homenagem ao piloto de Almada e depois inserir no site criado para o efeito o código que está impresso no seu interior. Para lá de poderem jogar, os participantes podem também enviar as suas mensagens de apoio (texto e imagem) ao piloto nacional.