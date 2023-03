Redes sociais de Marc Márquez inundadas por críticas após espanhol ter 'abalroado' Miguel Oliveira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marc Ma´rquez (@marcmarquez93)

Miguel Oliveira teve um início azarado no Mundial de MotoGP. O português foi este domingo, numa altura em que lutava pela liderança do GP de Portugal, 'abalroado' por Marc Márquez , tendo de abandonar a prova. O piloto espanhol foi muito assobiado e as suas redes sociais foram de imediato inundadas por comentários a reprovar o seu comportamento em pista.