Rossi e Márquez escapam a sanção, mas incidente promete dar que falar

Quanto a Rossi, deixou a sua visão dos factos e visou o espanhol... "Estava na minha volta rápida, a dar tudo. Ele passou-me na curva rápida, a 11, e fez-me perder muito tempo. Mas quando me ultrapassou tocou o verde, pelo que ao estar por dentro tentei voltar a passá-lo na forquilha. Saí largo e perdemos ambos as opções de melhorar. Eu não sabia que tinha pisado o verde na 6 e estava a dar tudo. Estava na volta rápida, era a minha última oportunidade", explicou o italiano, que comparou este incidente ao da Argentina "Pensei nesse momento, quando me mandou ao chão sem razão alguma. Tentou passar-me na curva 11 sabendo que me iria arruinar a volta. Ora, para me ultrapassar foi ao verde. Eu, depois disso, respondi tentando ultrapassá-lo de novo... Quanto ao gesto dele, não entendi, mas nesse ponto já não me interessava muito", finalizou o italiano.