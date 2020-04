Rossi já falou com a avó heroína

Depois da notícia emocionante que deu conta de Italica Grondona ter superado o novo coronavírus aos 102 anos em Itália, tornando-se assim uma autêntica heroína nacional, o seu próximo desejo passava por conhecer Valentino Rossi... o que já se concretizou, embora de forma virtual. A avó Lina, como foi carinhosamente apelidada, tinha dito que era fã da estrela do motociclismo e gostava de conhecer uma das maiores figuras do desporto italiano. E o telefone tocou...

"Enviaram-me a história desta maravilhosa senhora de 102 anos que tinha um grande sonho na gaveta! Conseguimos entrar em contacto com ela e ela está muito feliz! Um beijo para todos", revelou a namorada do craque do MotoGP, a modelo Francesca Sofia Novello. A conversa foi feita através de uma videochamada com a heroína italiana, que passou três semanas internada no Hospital de San Martino, em Génova.

Devido às rígidas restrições de movimentos das pessoas impostas pelas autoridades, de forma a evitar a propagação do novo coronavírus, o encontro cara a cara terá de esperar mais uns tempos. Nesta altura, Valentino Rossi está confinado na sua terra natal, Tavullia, perto de Pésaro, no norte de Itália.