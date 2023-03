Rossi lembra conversa com Márquez: «Tens a noção de que estás a criar uma imagem de merda?»

Ainda antes de toda a polémica que se gerou em Portimão por causa do acidente provocado por Marc Márquez que estragou por completo a corrida de Miguel Oliveira, Valentino Rossi falou na semana passada em Itália sobre o piloto espanhol e voltou a recordar os episódios do Mundial de 2015 que o marcaram para sempre. Nesse campeonato, o lendário número 46 foi segundo, 5 pontos atrás de Jorge Lorenzo, espanhol que na sua opinião apenas foi campeão por conta da ajuda de Márquez."Com o Márquez [a rivalidade] foi totalmente diferente. Não foi apenas uma rivalidade desportiva na pista. Num momento decidiu fazer-me perder o Mundial em prol de outro que nem era seu companheiro de equipa. Inventou desculpas, quando na realidade eu era aquele que ele queria destruir, o mito a destruir, para ficar no meu lugar. Nunca se viu u piloto, sobretudo um campeão, correr para que outro ganhe. No desporto profissional nunca vi tal coisa. Foi absurdo, horrível, porque não me deu chances de lutar com o Lorenzo, num ano especial, onde podia ter-me tornado campeão pela décima vez. Foi uma injustiça muito grande, que nunca ninguém apagará", assumiu ao podcast 'Passa dal BMST' o antigo piloto italiano, a quem esse momento deixou marca."Tenho uma ferida realmente profunda. Se penso bem, consegui muitas coisas que me fizeram feliz ao longo da minha carreira, mas no fundo é algo que... Na minha opinião, devia ter havido uma grande batalha com o Lorenzo na última corrida. Eu podia ter ganho, ele também, mas teria sido um ano maravilhoso".Uma sensação de impotência que começou nos factos ocorridos no Grande Prémio da Malásia, na célebre 'patada'. "[O Márquez] Incomodou-me durante toda a corrida. No final pressionei e disse que eu lhe dei uma patada, mas não é verdade. Pensei que o iriam fazer sair de último [na corrida seguinte], mas na verdade sancionaram-me a mim. Deviam ter gerido a situação melhor. Foi uma grande pena, tanto para mim como para o campeonato. Arruinou-me a última corrida da época."Nessa tal última corrida, em Valência, Rossi chegou como primeiro no Mundial, com mais 7 pontos do que Lorenzo (312 contra 305), mas com a desvantagem de sair no fundo da grelha, por causa da tal penalização. Aí, lembra, a inação de Márquez na luta com Lorenzo foi gritante. "Foi algo que já se sabia, a organização não soube controlar, podia ter feito as coisas de outra foma. Disse-lhes que ele em Valência ia comportar-se assim, não ia incomodar o Lorenzo, ia protegê-lo e faria-me perder o Mundial. Olharam-me como se fosse louco".Na mesma longa entrevista, Rossi lembrou ainda aquilo que disse o espanhol depois do sucedido na Malásia. "Falei com ele e disse-lhe 'estás a dar-te conta do que estás a fazer? Estás a criar uma imagem de merda. Tens a noção que vão sempre recordar-te por isto? Vale a pena arruinar-me a para perder um Mundial?' Mas ele simplesmente olhou para mim e desviou o olhar."