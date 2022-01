Rossi lembra o dia em que recusou rumar à F1: «O meu coração disse-me para ficar no MotoGP»

Falar do motociclismo sem mencionar o nome de Valentino Rossi deveria ser um dos sete pecados mortais. Com uma carreira que fala por si (não fossem os nove títulos mundiais conquistados ao longo das 25 temporadas no MotoGP), 'Il Dottore' poderia ter brilhado numa outra categoria... a Fórmula 1, imagine-se. A revelação não é propriamente nova mas esta quinta-feira o próprio piloto italiano revelou, em declarações no 'In Depth With Graham Bensinger', que a proposta que recebeu da Ferrari, em 2006, colocou alguma dúvida na sua cabeça.

"O meu coração disse-me para ficar no MotoGP", começou por justificar Valentino Rossi, recordando o momento em que recebeu uma chamada diretamente de Maranello: "O Stefano Domenicalli [antigo chefe de equipa da Ferrari] ligou-me e disse: 'Porque não testas um dos nossos carros? Temos uma pista rápida em Fiorano, podes fazer um teste aqui'". Eu aceitei a oferta e organizámos o teste", assumiu.

Foi então que Valentino Rossi viajou até Valência para realizar os primeiros testes onde, apesar de ter sido sete décimas apenas mais lento do que Michael Schumacher, um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, não conseguiu convencer totalmente os homens de Maranello. "Havia um plano para mudar-me para a Fórmula 1, mas não diretamente para a Ferrari. A intenção era começar com uma equipa mais pequena, ganhar experiência e, se fosse rápido o suficiente, seguiria posteriormente para a Ferrari", revelou.

Contudo, o amor que 'Il Dottore' sentia pela mota superiorizou-se à tentação de conduzir um Fórmula 1. "Quando cheguei a casa decidi ficar no MotoGP", disse, confidenciando que chegou a ser pressionado a rumar à categoria de automobilismo. "Diziam-me: 'Escolhe a Fórmula 1, vai para a Ferrari'".

No final, ficou um Valentino Rossi que será para sempre recordado como um dos melhores da história do MotoGP... uma escolha que os amantes do motociclismo certamente agradecerão para sempre ao 'Il Dottore'.