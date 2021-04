Rossi responde às críticas de antigo campeão mundial: «Antes lambia-me o rabo...»

Valentino Rossi ficou muito desiludido por ouvir Marco Lucchinelli dizer que 'Il Dottore' devia dar a carreira por terminada. O piloto da SRT Yamaha garante que, aos 42 anos, ainda tem muito para dar.





"Lamento as palavras de Marco Lucchinelli porque éramos muito amigos e de cada vez que nos víamos era sempre muito amável comigo. Posso até dizer que me lambia o rabo, embora esta talvez não seja a maneira mais correta de o dizer...", explicou Rossi, visivelmente desapontado, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'."As pessoas podem dizer o que quiserem, no final o que importa são os resultados. Se for rápido, todos voltarão a querer 'entrar' no meu carro. Se eu não conseguir, vão continuar a dizer que já devia ter-me retirado", acrescentou o piloto italiano.Marco Lucchinelli, antigo campeão Mundial na categoria 500 cc, em 1981, disse à agência italiana que Rossi devia abandonar. "Dá a moto a um jovem. Há mais de três anos que não ganha uma corrida e o último Mundial que venceu foi em 2009. Sempre correu para ganhar, mas agora corre para terminar. Não estou chateado com o Valentino, mas ele não pára de arranjar desculpas", referiu o antigo piloto, de 66 anos.