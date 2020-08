Rossi: «Se parasse de correr no MotoGP iria fazer alguma outra coisa perigosa»

Valentino Rossi admitiu que no passado domingo viveu "o maior susto da carreira" no Grande Prémio da Áustria de MotoGP, no qual quase foi atingido por uma moto desgovernada, após um acidente. No entanto, o veterano transalpino diz que esse episódio não o afasta de forma alguma das pistas.





"Não! Se parasse de correr no MotoGP iria fazer alguma outra coisa perigosa. Quero correr com carros, fazer as 24 horas, que também são perigosos. Ou reformo-me e fico na minha quinta com os cavalos… Se somos pilotos é um risco que corremos. Não mudo de ideias e quero continuar no próximo ano", afirmou Rossi quando questionado se equacionava deixar o MotoGP.O piloto da Yamaha falou também sobre a exibição das imagens dos acidentes aparatosos, considerando que estas não devem ser repetidas demasiadas vezes, mas que é importante que sejam divulgadas."Não tens de exagerar e mostrar as imagens demasiadas vezes. Mas para mim é bom saber o que acontece e é bom ver as imagens. Porque no futuro podes ter mais atenção, para mim é bom ver a realidade. Não nos podemos esquecer que o motociclismo é uma modalidade perigosa e os pilotos em pista também têm de competir com agressividade, mas com cabeça porque há algo que pode acontecer", referiu Rossi.