Rossi teme que Marc Márquez chegue à sua fasquia: «Fizeram-me perder um título»

Marc Márquez à rei: campeão do mundo de MotoGP em ombros e com festejos... à altura



Marc Márquez à rei: campeão do mundo de MotoGP em ombros e com festejos... à altura

Marc Márquez sagrou-se este domingopela oitava vez, a sexta no MotoGP, depois de vencer o Grande Prémio da Tailândia. O espanhol está a apenas um título de igualar Valentino Rossi, que tem nove, e que teve uma corrida para esquecer (foi apenas oitavo). No final da corrida, Rossi referiu que tem poucas dúvidas que será igualado por Márquez, embora afirme que houve um título que lhe foi tirado."Domínio do Marc igual ao meu? É bastante semelhante porque fez uma temporada dominadora, em que ganhou muitas corridas, com exceção de Austin, mas esteve sempre na frente. É um pouco parecido às temporadas que eu fazia quando estava em forma, por isso pode-se dizer que é um domínio igual", começou por dizer."Creio que não vai ser difícil ele apanhar-me. Não gosto porque, na minha carreira, houve duas ou três vitórias que eu deitei fora, ou melhor, houve duas que deitei fora e outra que me fizeram perder. Mas, de todo o modo, são três. Assim teria sido mais difícil. Mas sim, tenho medo que ele iguale as minha nove vitórias", referiu.