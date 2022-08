Segunda vaga na Tech3 vai para piloto da "nova geração", garante diretor da KTM

No domingo, em declarações à SportTV antes do arranque do Grande Prémio da Grã-Bretanha , Pit Beirer assumiu que a KTM ainda espera por Miguel Oliveira e ainda tem a proposta para a vaga na Tech 3 em aberto, mas esta terça-feira, em declarações partilhadas pelo site do MotoGP, o diretor desportivo da KTM parece ter mudado um pouco a abordagem. É certo que ainda há uma vaga em aberto na equipa - porque Pol Espargaró já tem tudo fechado para voltar à casa austríaca -, mas nas palavras do alemão essa será preenchida por um piloto da nova geração da Red Bull, que eventualmente sairá de nomes como Remy Gardner ou Augusto Fernandez, que por agora brilham no Moto2."Há dois lugares na Tech3 e um deles está já praticamente decidido. Mas o segundo ainda está em aberto. Estamos a procurar e a falar sobre a nossa nova geração de pilotos. Por isso vamos ter de esperar um pouco mais. Mas creio que em Spielberg [Grande Prémio da Áustria] devemos fechar pelo menos uma parte da garagem. Mas quanto aos pilotos jovens, teremos de esperar um pouco mais", disse o chefe da KTM, ao MotoGP.Esta declaração acaba, então, por deitar por terra a tal hipótese que Beirer levantara no domingo, quando falou na chance de Miguel Oliveira continuar na KTM para lá desta época. Por outro lado, há a questão de Raul Fernández, piloto espanhol que a KTM não parece querer manter... mas que também não quer libertar para a Aprilia (a mais que provável futura equipa de Miguel Oliveira) sem receber uma compensação monetária.