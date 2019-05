Sessão de treinos complicada para Miguel Oliveira em Mugello

Miguel Oliveira não entrou com o pé direito em Mugello. Na primeira sessão de treinos livres que antecede o GP Itália, realizada esta manhã, o português foi 23.º, atrás do companheiro de equipa, Hafizh Syahrin. Os dois pilotos da Red Bull KTM Tech 3 ficaram separados por 13 milésimos.Já no que diz respeito aos pilotos da equipa oficial da KTM, Pol Espargaró foi 8.º, enquanto Johann Zarco teve mais um arranque complicado num fim de semana de competição. O francês foi apenas o 20.º, tendo apenas atrás de si Tito Rabat (Ducati) e os pilotos da Tech 3.A sessão foi dominada pelo espanhol campeão do Mundo, Marc Máquez (Honda). Nas posições imediatamente a seguir ficaram as Ducati de Danilo Petrucci e Michele Pirro.Os pilotos do MotoGP regressam à pista às 13h10, para a segunda sessão de treinos livres do dia.