Sete Gibernau diz que Rossi é o culpado da agressividade que hoje há no MotoGP

Em 2005 Sete Gibernau e Valentino Rossi protagonizaram um dos momentos mais quentes do Mundial de MotoGP. No circuito de Jerez, em Espanha, o italiano deu um 'chega para lá' no espanhol, numa fase em que ambos discutiam a vitória a corrida, e Rossi não foi sancionado por isso. Gibernau, de 47 anos, considera que ali começou a permissividade relativamente aos contactos, que antes não eram válidos e que podem ser muito perigosos.





"Não sei quantas vezes falei daquela curva, mas quanto mais tempo passa mais penso que depois disso as coisas mudaram. Muita gente viu o que se passou e depois disso abriu-se uma porta para que acontecesse mais vezes", disse o espanhol, em declarações ao 'BT Sport'."Se vejo uma corrida com o meu filho e dois pilotos se tocam numa curva difícil, colocando as suas vidas em risco, não gosto de ver darem a vitória ao piloto que tocou no outro. As coisas mudaram no MotoGP depois do que aconteceu e eu não estou de acordo com isso", acrescentou Gibernau.A segurança deve ser, para o antigo piloto, a prioridade. "Não quero que ninguém se magoe, é assim que entendo este desporto e as corridas. O MotoGP por si só já é perigoso e devíamos evitar estas situações. É da responsabilidade de quem está à frente do campeonato pôr regras para evitar este tipo de situações. O risco é maior do que um simples acidente."