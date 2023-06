Sete quedas depois, Marc Márquez é declarado inapto e falha GP da Holanda

Hola a todos,



Como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor. Esta mañana me he levantado con mucho dolor y,… pic.twitter.com/bfY60ocjwS — Marc Márquez (@marcmarquez93) June 25, 2023

Marc Márquez não vai disputar o GP da Holanda este domingo. O piloto da Honda, vítima de cinco quedas na semana passada na Alemanha e de outras duas este fim de semana em Assen, foi declarado inapto pelo departamento médico do MotoGP, isto apesar de ter corrido, que acabou na 17.ª posição.O espanhol, antigo campeão do Mundo, contou nas redes sociais que lhe foi diagnosticada uma fratura numa costela e que esta manhã acordou com muitas dores."Como sabem, não cheguei a Assen a 100 por cento fisicamente. Além da fratura no dedo, há uma fratura numa costela que me tem causado muitas dores. Acordei esta manhã cheio de dores e, depois de ter sido visto pelos médicos, decidimos que não ia correr hoje, para evitar que a situação piore e para poder recuperar nas próximas semanas. Obrigado pelo apoio!", escreveu o piloto nas redes sociais.A corrida de MotoGP do GP da Holanda está marcada para as 13 horas de hoje.