«Sinto-me sujo por ter corrido na pista onde morreu um rapaz de 19 anos»: pilotos e a morte de Dupasquier

Os pilotos de MotoGP entraram este domingo no Circuito de Mugello, em Itália, com a notícia de que Jason Dupasquier não tinha resistido aos ferimentos do seu aparatoso acidente durante a fase de qualificação em Moto3. O minuto de silêncio, em homenagem ao jovem luso-suíço de 19 anos, foi cumprido, mas não atenuou o sentimento que assolava os pilotos naquele momento. Dani Petrucci (KTM Tech3) foi o mais indignado no final do Grande Prémio de Itália.





- "É um desastre ver algo assim acontecer. Ontem, eu estava nervoso com tudo o que estava a acontecer [com a assistência em pista]. Nunca é um bom sinal. Esperávamos que as coisas melhorassem à noite, mas infelizmente aconteceu o pior. Perdemos um ótimo talento. Nunca vamos poder observar todo o seu potencial. Ver alguém tão novo como ele a perder assim a vida é uma tragédia para o desporto. Perder alguém assim é terrível."- "Perdemos um talento muito jovem. É sempre algo muito complicado, especialmente nestas condições. É difícil falar sobre isto. Corremos sempre este risco quando estamos em pista."- "Quando estas coisas acontecem, é muito difícil encontrar uma razão para correr, até porque perguntas para ti mesmo: 'Porquê? Porque haveríamos de correr?' Mas, infelizmente, não tivemos o senso para não correr. Não podemos mudar o que aconteceu ontem. Foi muito, muito difícil para encontrar a concentração necessária para correr."- "É muito difícil ver que alguém pode perder a vida desta forma em pista."- "Hoje foi muito difícil para conseguir concentrar-me e focar-me na corrida. O nosso desporto é assim às vezes. Infelizmente, é um desporto perigoso. Às vezes, há coisas que acontecem muito rápido e ao mesmo tempo e coisas muito más acontecem, tal como foi neste caso. É importante seguirmos em frente e tentar ultrapassar tudo isto com a mesma energia."- "Ontem já foi muito difícil entrar na qualificação e fazer de conta que nada tinha acontecido. Hoje, quando soubemos que ele tinha falecido, o minuto de silêncio foi importante para existem muitos sentimentos mistos. Apetece-te muito chorar mas tens que manter-te focado e talvez chorar à noite. É o risco do nosso trabalho. É muito doloroso quando estas coisas acontecem."- "Foi um fim-de-semana fantástico até ontem. Ver aquele acidente do Jason e hoje receber as notícias de que tinha falecido. Para mim, foi muito difícil conseguir manter a concentração. Eu próprio despistei-me hoje. Não estou nada contente. Foi tudo muito difícil desde o início. Tentei manter a concentração, mas o minuto de silêncio no início foi muito difícil. Por mim, não tínhamos corrido hoje. Mas este é o nosso trabalho e temos de fazê-lo. Foi um dos piores dias da minha vida. Manter a concentração em situações como estas é difícil. Acabar em primeiro, em 10.º ou não acabar sequer, para mim era irrelevante."- "Foi um dia muito duro. Quando se sabe que um piloto morreu, bate-nos com força. Não sei como é que nós pilotos conseguimos fazer um minuto de silêncio na grelha e depois fazer uma corrida. É uma coisa difícil de aceitar. No sábado já tinha dúvidas sobre se era correto. É difícil para todos aceitar esta situação. No sábado, depois do que aconteceu, disse a Massimo [Rivola, CEO da Aprilia Racing] que não correria em caso de morte. Disseram que a situação era estável e por isso concordei em pegar na moto. Agora, sinto-me mal comigo mesmo, não compreendo como consegui apagar tudo e fazer o GP."- "Sinto-me sujo por ter corrido na mesma pista onde morreu um rapaz de 19 anos. Não me parece normal, tal como não é normal que ontem ninguém nos tenha consultado. Três minutos após a descolagem do helicóptero, a pista reabriu como se nada tivesse acontecido. Há tipos que pensam que o que aconteceu ao Jason também lhes poderia acontecer. Teria sido seguido o mesmo comportamento se um piloto de MotoGP tivesse morrido?"