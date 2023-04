Team Manager da RNF aponta ao regresso de Miguel Oliveira em Austin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Razlan Razali, chefe de equipa da CryptoDATA RNF MotoGP Team, enalteceu o "fim de semana positivo" de Raúl Fernández, que conseguiu um 14.º lugar no Grande Prémio da Argentina. "De modo geral, foi um fim de semana positivo para Raúl Fernández ser o único piloto na ronda 2 do Mundial. Prestámos-lhe muita atenção a ele e ao 'feedback' que nos foi dando e ele progrediu imenso. Apesar de não ter conseguido chegar aos pontos na corrida de 'sprint' de ontem, conseguiu recuperar bem e terminou o GP na 14.ª posição.

"O Raúl aprendeu imenso sobre a moto durante a corrida, mas também sobre a dos outros, observando de perto a malta da Aprilia Racing. Teve muitos 'inputs' e 'feedback', algo que ajuda sempre os engenheiros a digerir e preparar melhor a próxima ronda em Austin. Agora é tempo de descansarmos, avaliarmos o que fizemos e voltarmos mais fortes para a 3.ª etapa do Mundial."

Já Wilco Zeelenberg, Team Manager da CryptoDATA RNF MotoGP Team, assumiu estar com esperanças de que Miguel Oliveira possa voltar já em Austin (Texas) para realizar o Grande Prémio Circuito das Américas.

"Foi claramente um fim de semana difícil para nós, pois não temos o Miguel. A pista estava definitivamente molhada, mas estamos felizes pelo facto de o Raúl ter conseguido terminar a corrida e também nos pontos. Foi definitivamente uma corrida difícil, tivemos de lutar desde trás, mas no final conseguimos terminar à frente do Aleix Espargaró, que ganhou esta corrida no último ano. Estamos ansiosos por Austin e esperamos que já possamos ter o Miguel lá."