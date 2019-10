Team manager da Tech3 elogia Miguel Oliveira: «Estou verdadeiramente orgulhoso»

Miguel Oliveirae Hervé Poncharal, team manager da Red Bull KTM Tech3, não podia estar mais satisfeito com o despenho da equipa."Pedimos ao Miguel que fosse cauteloso no início da corrida e foi o que ele fez. O arranque foi bom, mas o ritmo foi mediano nas primeiras voltas. Quando ele entendeu os pneus e colocou-os à temperatura certa, entrou num andamento forte. Fez algumas boas ultrapassagens", considerou o francês.O homem forte da equipa satélite da KTM mostrou, todavia, algumas preocupações relativamente à condição física do piloto de Almada que, como é sabido, recupera de um problema no ombro. "Estávamos um pouco preocupados na parte final da corrida, por causa do ombro dele, mas ele fez as suas voltas mais rápidas no fim, estava a apanhar os tipos que estavam à sua frente. Estou verdadeiramente orgulhoso, ele finalmente apanhou o Bagnaia, que é um adversário muito duro nesta época de rookie."Poncharal vê a distância para a KTM oficial encurtar corrida após corrida. "Foi uma prova difícil, houve apenas uma desistência à nossa frente, por isso acho que temos de estar orgulhosos deste 12.º lugar. Não estamos tão atrás do Pol [Espargaró] e claramente melhorámos, juntamente com a KTM. Estou feliz pelo que a equipa fez e pelo desempenho do Miguel."