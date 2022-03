Treinos no GP da Argentina cancelados: equipas têm material retido no Quénia

O site 'autosport.com' revelava esta quinta-feira que os treinos de Moto3, Moto2 e MotoGP que deviam ter lugar amanhã na Argentina, tendo em vista a corrida de domingo em Termas de Río Hondo, seriam cancelados, devido a atrasos no transporte do material das equipas da Indonésia para a Argentina. O MotoGP acabou por confirmar oficialmente a informação pouco depois.Há equipas com material retido no aeroporto de Mombasa, no Quénia. A Ducati será uma das mais afetadas, mas há outros elementos de apoio ao paddock - como os técnicos dos capacetes e dos fatos - que ainda não receberam o equipamento necessário para a realização das corridas.Espera-se que o avião que transporta todo este material saia hoje de Mombasa via Lagos e Brasil, o que é manifestamente apertado para colocar todo o equipamento na pista, pois o aparelho só deverá aterrar amanhã de manhã em Tucuman.Por isso o MotoGP e os organizadores da prova decidiram cancelar os treinos de sexta-feira. As três categorias terão, assim, as primeira e segunda sessões de treino apenas no sábado, da parte da manhã e depois do almoço. O quarto treino do MotoGP será descartado e a qualificação do MotoGP terá lugar logo depois do terceiro treino. No domingo o calendário previamente definido mantém-se.Calendário revisto (hora em Portugal Continental, menos quatro na Argentina):Moto3 FP1 – 12:45Moto2 FP1 – 13:40MotoGP FP1 – 14:35Moto3 FP2 – 15:35Moto2 FP2 – 16:30MotoGP FP2 – 17:25Moto3 Q1 – 18:35Moto3 Q2 – 19:00Moto2 Q1 – 19:30Moto2 Q2 – 19:55MotoGP FP3 – 20:25MotoGP Q1 – 21:05MotoGP Q2 – 21:30Moto3 Warm-up – 13:30Moto2 Warm-up – 14:00MotoGP Warm-up – 14:30Moto3 Corrida – 16:00Moto2 Corrida – 17:20MotoGP Corrida – 19:00