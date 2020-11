Três 'rookies' e Miguel Oliveira na KTM de fábrica: anunciadas as listas de inscritos para 2021

Um dia depois do Grande Prémio de Portugal, que marcou o fecho de uma temporada atípica, o MotoGP anunciou esta segunda-feira a lista de inscritos para o próximo ano nas três categorias do campeonato. O especial destaque vai naturalmente para a classe rainha, com 22 pilotos inscritos, entre os quais três 'rookies' e ainda com Miguel Oliveira, conforme se sabia há algum tempo, na equipa de fábrica da KTM.





No que aos 'rookies' diz respeito, duas das entradas são para a mesma equipa, a Esponsorama Racing, à qual chegam Enea Bastianini e Luca Marini, o campeão e o vicecampeão de Moto2 deste ano. Além dos dois italianos, a nova cara nova é a do espanhol Jorge Martin, que integrará a Pramac Racing.Há ainda a destacar o facto de a Aprilia ter inscrito provisoriamente Lorenzo Savadori, ainda que a posição de colega de equipa de Aleix Espargaro não esteja ainda fechada. A 'luta' será precisamente entre Savadori e Bradley Smith e a escolha será feita depois dos testes de inverno.Quanto à KTM, na equipa oficial confirma-se aquilo que já tinha sido anunciado há alguns meses, com Miguel Oliveira a subir à equipa de fábrica, onde terá como colega de equipa o seu velho conhecido Brad Binder. Já na Red Bull Tech 3 permanecerá Iker Lecuona, agora com Danilo Petrucci como colega.Por fim, um olhar ao 'mercado de transferências', que resultou na ida de Fabio Quartararo para a equipa de fábrica da Yamaha, por troca com Valentino Rossi, que ocupará o lugar do francês na Petronas Yamaha SRT (onde terá Franco Morbidelli como colega de equipa). Na Ducati registaram-se as mudanças de Jack Miller e Francesco Bagnaia da Pramac Racing para a formação de fábrica, num movimento que fará ainda Johann Zarco deixar a Esponsorama para se mudar para a satélite da equipa italiana.A Honda também terá algumas mudanças a destacar, desde logo pela entrada de Pol Espargaró (ex-KTM) para a formação principal, de onde sairá Álex Márquez rumo à LCR - saiu Cal Crutchlow. O britânico deixará em definitivo a lista de inscritos (passará a ser piloto de testes da Yamaha), tal como Andrea Dovizioso e Tito Rabat.