Valentino Rossi: «Antigamente os jovens tinham mais respeito pelos mais velhos»

Aos 42 anos, Valentino Rossi cumpre a sua 25.ª temporada no MotoGP e é do alto de toda a sua experiência que fala sobre o campeonato e tudo aquilo que vê de diferente. E um dos aspetos que diz ser bem distinto em relação à sua era é mesmo o respeito que os jovens têm pelos mais velhos, onde naturalmente Il Dottore se inclui.





"Quando és jovem a tua forma de encarar as provas é diferente. Corri com gente muito experiente e eram os meus heróis. Antigamente os mais jovens tinham mais respeito pelos mais velhos. Mas creio que isso já é uma coisa generalizada no mundo, não apenas no MotoGP", disse o italiano, na antevisão ao Grande Prémio de Doha.Por falar em jovens, Rossi não deixou de enviar a sua 'bicada' a Brad Binder, colega de Miguel Oliveira na KTM. "Há muitos pilotos que pilotam bem e com respeito pelo rival. Outros, como o Binder, pilotam de uma maneira mais decidida e sem pensar nos demais. Se tentas fechar a trajetória, ele solta os travões e atira-te fora da pista. Mas hoje em dia é assim... No passado também tocávamos outros pilotos, mas não querias fazê-lo, tentavas evitá-lo. Atualmente há pilotos que só pensam nas suas corridas".