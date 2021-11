Valentino Rossi aposta na vitória do compatriota Bagnaia em Portimão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Valentino Rossi, de 42 anos, corre hoje pela última vez no nosso país – termina a carreira após esta época – e acredita que se poderá divertir em pista... se for rápido. O italiano sairá um lugar à frente de Miguel Oliveira, no 16º posto da grelha.

"O resultado é muito importante para a diversão. Um resultado decente, uma boa corrida, permite divertir-nos, mas temos de nos sentir rápidos. Em Misano [em Itália, onde foi disputada a anterior prova] não foi muito mau. Vou tentar chegar alguns pontos, mas vai depender do tipo de corrida. O objetivo vai ser chegar aos 10 primeiros", afirmou ‘Il Dottore’.

Em conferência de imprensa, o veterano piloto, nove vezes campeão do mundo, sete delas da categoria ‘rainha’, foi claro ao indicar o favorito para vencer a segunda corrida algarvia do ano, o seu compatriota Francesco Bagnaia (Ducati).

"O Bagnaia é o homem mais rápido do fim de semana, tal como foi em Misano. Acho que pode ganhar", frisou.

O detentor da ‘pole’ aceita a responsabilidade, depois de ter caído na última corrida, quando liderava perto do final, em Misano. "Estou num bom momento, mas a corrida decide-se ao domingo e quando se corta a meta, como vimos na última prova", assumiu o transalpino da Ducati, que caiu quando estava a ser muito pressionado por Marc Márquez em São Marino, entregando o título a Fabio Quartararo de mão beijada...