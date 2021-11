Valentino Rossi confessa que dorme com uma moto no quarto: «Acordo e olho para ela...»

Valentino Rossi vai despedir-se das pistas domingo no GP Valência - a última prova do ano - e esta sexta-feira deu uma conferência de imprensa junto das nove motos com que conquistou os seus nove títulos mundiais de MotoGP. O piloto italiano, de 42 anos, está preparado para dizer adeus às pistas."Esta foi uma época particular, sobretudo depois de decidir que era a última. Tentei que fosse o mais normal possível, mas não foi. Sinto uma grande emoção por ver as motos juntas, todos os pilotos... Vamos ver como será a corrida", explicou o veterano, junto das suas motos."Tenho todas em casa, com exceção das Honda. Tenho as Aprilia, as Yamaha. A de 2004 está no quarto, todas as manhãs, quando acordo, olho para ela... Vê-las todas juntas é uma sensação incrível. Foi muito tempo, uma grande trajetória e uma emoção."E como será o adeus? "Desde que anunciei que esta seria a minha última época recebi muitas mensagens. Sobretudo de pilotos, atuais e já retirados. Sempre imaginei como seria esta conferência de imprensa, ainda bem que acontece em Valência. É uma sensação estranha. Tento agir com normalidade. Quando acabar a época todos estarão contentes por irem de férias, mas a partir de segunda-feira o meu estilo de vida vai mudar. Tento não pensar assim, porque continuarei a ser piloto, vou procurar desfrutar do momento. A vida muda quando deixas de ser piloto de MotoGP."Rossi admitiu também ter alguns arrependimentos: "Lutei muito para chegar a um 10.º título, competi a um bom nível. O meu último foi em 2009, foi há uma vida. Teria ficado muito feliz se tivesse ganho o de 2015, o número 10 fechava o circulo, mas as coisas aconteceram assim e não posso queixar-me. É como se o 9 fosse maldito. Em 2020, em Jerez, consegui o meu pódio 199 e disse que ia ser o último. Queria o 200, mas fiquei por ali. Foi uma grande carreira, muitos anos a lutar pelas posições mais altas."E as rivalidades não foram esquecidas: "A rivalidade, como em qualquer desporto, não é algo que se goste muito, mas é fantástico para dar o máximo e superar limites. E encontrar algo que não sabias que tinhas. Ao início desfrutava muito, porque ganhava mais", explicou, elegendo, depois, as rivalidades com "Biaggi, Stoner, Lorenzo e Marc Márquez" como as mais empolgantes. "Desfrutei muito com todas elas, por isso recordo todas de forma especial."